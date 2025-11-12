غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

الوكيل الإخباري- قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم تهانيه لشعب العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وللجنة الانتخابات العليا المستقلة على جهودها في ضمان التحضير الفعّال وإجراء الانتخابات.

ورحب غوتيريش، في بيان صدر باسمه، بالسير العام للانتخابات بهدوء ونظام، معبرا عن ثقته في أن أصحاب المصلحة السياسيين سيحافظون على روح السلام واحترام العملية الانتخابية أثناء انتظار النتائج.