الأربعاء 2025-11-12 09:46 ص
 

غوتيريش يرحب بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الأربعاء، 12-11-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم تهانيه لشعب العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وللجنة الانتخابات العليا المستقلة على جهودها في ضمان التحضير الفعّال وإجراء الانتخابات.

ورحب غوتيريش، في بيان صدر باسمه، بالسير العام للانتخابات بهدوء ونظام، معبرا عن ثقته في أن أصحاب المصلحة السياسيين سيحافظون على روح السلام واحترام العملية الانتخابية أثناء انتظار النتائج.


وأكد غوتيريش أهمية عملية تشكيل حكومة في الوقت المناسب وبشكل سلمي تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية، مجددا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكاسب الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين لمستقبل سلمي ومزدهر.

 
 
