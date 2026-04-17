الجمعة 2026-04-17 09:44 ص

غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

جنوب لبنان
الجمعة، 17-04-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان.اضافة اعلان


وجدد غوتيريش في بيان الجمعة، تأكيد دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات المحلية على جانبي "الخط الأزرق"، معربا عن الأمل بأن يمهد وقف إطلاق النار الطريق أمام المفاوضات والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وصولا إلى حل طويل الأمد للنزاع.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار احتراما تاما، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أيضا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض
 
 


