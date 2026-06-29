فارس: مضيق هرمز يشهد تراجعا في الملاحة

وأضافت الوكالة أن حركة التجارة عبر المضيق لا تزال مستمرة، لكنها أصبحت محدودة، عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن البيانات المتاحة تظهر أن معظم عمليات العبور تمت عبر الممر الذي حددته إيران.
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