فارس: مضيق هرمز يشهد تراجعا في الملاحة

02:06 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت تراجعًا في ظل ما وصفته بـ"الإجراءات العدوانية الأمريكية"، مشيرة إلى أن عمليات العبور تتم عبر الممر الإيراني. اضافة اعلان





وأضافت الوكالة أن حركة التجارة عبر المضيق لا تزال مستمرة، لكنها أصبحت محدودة، عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق خلال الأيام الماضية.



وأشارت إلى أن البيانات المتاحة تظهر أن معظم عمليات العبور تمت عبر الممر الذي حددته إيران.





