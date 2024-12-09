فاروق الشرع يعلق على سقوط نظام بشار الأسد

وحذر الشرع في مقابلة مع "تلفزيون سوريا" من الفوضى التي خلقها تخلي بشار الأسد المفاجئ عن السلطة دون أية محاولة لانتقالها رسميا.
وقال أنه يندد باستغلال إسرائيل لهذا التغيير بقصفها الأراضي السورية والتقدم فيها وهي محاولة مكشوفة لكسر معنويات السوريين في هذه اللحظة تحديدا.
وينحدر الشرع من مدينة درعا وهو دبلوماسي وسياسي سوري بارز.
وتولى فاروق الشرع منصب نائب رئيس الجمهورية في سوريا في الفترة من 2006 إلى 2014، وكان قد شغل سابقا حقيبة وزارة الخارجية من الفترة بين 1984 حتى 2006.
وتم استبعاده في العام 2013 من القيادة القطرية لحزب البعث. حيث أجرى في العام ذاته مقابلة مع جريدة الأخبار اللبنانية، قال فيها حول الأزمة في سوريا إن "الحسم العسكري وهم والحل بتسوية تاريخية".
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