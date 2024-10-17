فانس: ترامب لم يخسر انتخابات 2020

وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة مع الصحفيين في مدينة ويليامسبورت بولاية بنسلفانيا أمس الأربعاء، سُئل فانس عن نوع الرسالة التي يرسلها إلى الناخبين المستقلين عندما لا يجيب مباشرة عن سؤال: "هل خسر دونالد ترامب في 2020؟"، مما أثار صيحات استهجان من الحشد قبل أن يجيب فانس قائلا إنه أجاب عن السؤال "مليون مرة".
وتابع فانس: "لا. أعتقد أنه كانت هناك مشكلات خطيرة (في انتخابات) عام 2020. إذن، هل خسر دونالد ترامب الانتخابات؟ ليس بالكلمات التي سأستخدمها، حسنا؟".
وخلال الأشهر التي تلت اختياره نائبا لترامب، تجنب السيناتور دي فانس مرارا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، قائلا إنه يركز على المستقبل.
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