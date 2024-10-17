 
الخميس 2024-10-17 04:45 م
 
 

فانس: ترامب لم يخسر انتخابات 2020

غ
جيه دي فانس
الخميس، 17-10-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري - قال مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، أمام تجمع لأنصاره، إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يخسر في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

اضافة اعلان


وخلال فقرة الأسئلة والأجوبة مع الصحفيين في مدينة ويليامسبورت بولاية بنسلفانيا أمس الأربعاء، سُئل فانس عن نوع الرسالة التي يرسلها إلى الناخبين المستقلين عندما لا يجيب مباشرة عن سؤال: "هل خسر دونالد ترامب في 2020؟"، مما أثار صيحات استهجان من الحشد قبل أن يجيب فانس قائلا إنه أجاب عن السؤال "مليون مرة".

وتابع فانس: "لا. أعتقد أنه كانت هناك مشكلات خطيرة (في انتخابات) عام 2020. إذن، هل خسر دونالد ترامب الانتخابات؟ ليس بالكلمات التي سأستخدمها، حسنا؟".


وخلال الأشهر التي تلت اختياره نائبا لترامب، تجنب السيناتور دي فانس مرارا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، قائلا إنه يركز على المستقبل.

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

احلام الشامسي وشيرين

فن ومشاهير أحلام تعتذر لشيرين.. ما القصة؟

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

تعبيرية

منوعات قبل لحظات من الكارثة .. إحباط زواج قاصر في مصر

قهوة سريعة الذوبان

طب وصحة الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

تعبيرية

طب وصحة تعاني من الأرق؟.. 5 عادات بسيطة تخلصك منه

تعبيرية

عربي ودولي رغم الضغوط .. جنوب إفريقيا: عازمون على إتمام قضية الإبادة ضد إسرائيل

تعبيرية

أخبار محلية يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا

أرشيفية من استهداف الاحتلال لمدرسة نازحين

فلسطين 22 شهيد بقصف إسرائيلي عنيف على مدرسة في جباليا



 


الأكثر مشاهدة