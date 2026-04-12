فانس: لم نسمع من إيران "التزاما أكيدا" ضد الأسلحة النووية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات أدلى بها فجر الأحد، أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، قائلا " "إيران لم تتعهد بوقف برنامجها النووي".





وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن "الجانب الإيراني لم يقدم أي التزام إيجابي بشأن الأسلحة النووية".



وأضاف فانس أنه "على الرغم من التفاوض بنية حسنة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من جانبنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين".



وقال "نعود إلى واشنطن من دون التوصّل لاتفاق مع الإيرانيين".





