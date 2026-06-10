فانس: من المؤكد التوصل لاتفاق مع إيران قبل الانتخابات

08:30 ص

الوكيل الإخباري- أعرب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، مؤكداً أن المفاوضات الجارية أحرزت تقدماً كبيراً وأن فرص نجاحها باتت مرتفعة. اضافة اعلان





وقال فانس في مقابلة مع شبكة CBS إن واشنطن أصبحت في موقع يسمح لها بإبرام “اتفاق جيد” مع طهران، مضيفاً أنه يعتقد أن الجانبين “قريبان جداً” من التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.





