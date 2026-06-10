فانس: من المؤكد التوصل لاتفاق مع إيران قبل الانتخابات

وقال فانس في مقابلة مع شبكة CBS إن واشنطن أصبحت في موقع يسمح لها بإبرام “اتفاق جيد” مع طهران، مضيفاً أنه يعتقد أن الجانبين “قريبان جداً” من التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.
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