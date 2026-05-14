فانس يشبّه نفسه ببطل فيلم "وحدي في المنزل" خلال رحلة ترامب

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
الخميس، 14-05-2026 06:33 ص

الوكيل الإخباري-   مازح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الصحفيين أمس الأربعاء بشأن شعوره بالوحدة في البيت الأبيض بينما يتواجد الرئيس دونالد ترامب في الصين.

وفي افتتاح مؤتمر صحفي بولاية واشنطن حول جهود مكافحة الاحتيال، أوضح فانس: "بسبب بروتوكولات الخدمة السرية، لا أسافر خارج البلاد مع الرئيس"، مضيفا "اليوم أشعر كما لو كنت ماكولي كولكين (بطل فيلم Home alone الذي شارك فيه ترامب)، "أدخل البيت الأبيض، وهو هادئ جدا ولا أحد هناك، ويستغرقني ثانية لأدرك ما يحدث بالضبط".

 
 


