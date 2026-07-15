الأربعاء 2026-07-15 11:13 م

فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء

فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء
فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:24 م
الوكيل الإخباري-   أقر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بشكلها الحالي، تشبه إلى حد كبير العاصمة الهايتية بورت أو برنس، بسبب كثرة المشردين وتفشي الجريمة.اضافة اعلان


وقال فانس في بودكاست جو روغان، مستذكراً رحلته لحضور حدث في لوس أنجلوس: "هذا يذكرني بزيارة السفارة الأميركية في بورت أو برنس بهايتي".

وأضاف نائب الرئيس: "من ناحية، هناك استتباب للأمن لا يصدق خاص بالنخبة، وثراء فاحش، وامتيازات، ووضع اجتماعي رفيع لهم، ومن ناحية أخرى، فقر مدقع وبؤس للآخرين".

وشدد فانس على أنه في لوس أنجلوس تحديداً، أدرك لأول مرة أن هذا الجزء من الولايات المتحدة يشبه إلى حد كبير دول العالم الثالث.

وقال فانس: "لا يزال قلبي ينفطر على لوس أنجلوس".

تواجه مدينة لوس أنجلوس أزمة معقدة ومتداخلة تجمع بين الارتفاع القياسي في معدلات التشرد وتحديات الأمن والجريمة، مما دفع البعض لتسميتها بـ"عاصمة التشرد". وتُصنف لوس أنجلوس كواحدة من أعلى المدن الأميركية في نسب التشرد.

وكشفت تقارير معهد RAND لعام 2026 أن نسبة الأشخاص الذين ينامون في الشوارع من دون خيام أو مركبات أو ملاجئ قد ارتفعت بنسبة 20% في مناطق رئيسية مثل (هوليوود، وفينيس، وسكيد رو)، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أربع سنوات.

وتعود الأزمة بشكل أساسي إلى الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات، والفقر (حيث يعيش نحو 20% من سكان المقاطعة تحت خط الفقر)، فضلاً عن أزمات الصحة العقلية وانتشار إدمان المخدرات، خاصة مخدر الفنتانيل.

وتشير الإحصاءات الأمنية إلى أن معدل الجريمة في لوس أنجلوس أعلى من المتوسط الوطني الأميركي بنحو 29.7%.
 
 


gnews

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