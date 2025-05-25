"فاينانشال تايمز": جنود كييف محبطون ومنهارون معنويا

الوكيل الإخباري- أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى تدهور الروح المعنوية بين الجنود الأوكرانيين وأنهم يعانون من الإرهاق والإحباط، جراء حرب لا طائل منها زجهم فيها نظام كييف.



ونقلت الصحيفة عن نائب قائد وحدة اقتحام تقاتل قرب بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قوله: "التعب والإحباط يسيطران على القوات، سواء بين الضباط المخضرمين أو المجندين الجدد".



وأضاف: "تتراجع المعنويات أكثر مع انتشار شعور بعدم وضوح الخطة لإنهاء الحرب، مما يجعل الخسائر البشرية تبدو بلا معنى". وتابع أن القوات "في حالة إنهاك تام".

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