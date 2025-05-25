"فاينانشال تايمز": جنود كييف محبطون ومنهارون معنويا

ونقلت الصحيفة عن نائب قائد وحدة اقتحام تقاتل قرب بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قوله: "التعب والإحباط يسيطران على القوات، سواء بين الضباط المخضرمين أو المجندين الجدد".
وأضاف: "تتراجع المعنويات أكثر مع انتشار شعور بعدم وضوح الخطة لإنهاء الحرب، مما يجعل الخسائر البشرية تبدو بلا معنى". وتابع أن القوات "في حالة إنهاك تام".
-
أخبار متعلقة
-
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025
-
هآرتس: نتنياهو يعيد تهيئة الأجواء تمهيدا لتأجيل شهادته أمام القضاء
-
ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة
-
فيديو .. الطائرات تنتشل العالقين في فيضانات أستراليا
-
عاجل عطل عالمي يشل منصة "X" .. والسبب لا يزال مجهولًا
-
فرنسا .. انقطاع كهرباء واسع في كان يوم ختام المهرجان
-
أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول
-
بيرو تفتح تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي شارك في إبادة القطاع