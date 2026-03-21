السبت 2026-03-21 02:17 م

فاينانشال تايمز: دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض أهداف تخزين الغاز بسبب حرب إيران

محطة لتخزين غاز في بلجيكا
محطة لتخزين غاز في بلجيكا
 
السبت، 21-03-2026 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز السبت، أن المفوضية الأوروبية حثّت دول الاتحاد الأوروبي على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي والبدء في إعادة ملء المخزونات تدريجيا للحد من الطلب، بعد أن أدت حرب إيران إلى تعطيل الإمدادات الرئيسة وارتفاع أسعار الطاقة.اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة نقلا عن رسالة إلى أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن أصدر تعليمات للدول الأعضاء بخفض هدف تعبئة منشآت تخزين الغاز إلى 80% من السعة، أي أقل بعشر نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، "في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الأكثر مشاهدة