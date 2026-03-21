فاينانشال تايمز: دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض أهداف تخزين الغاز بسبب حرب إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز السبت، أن المفوضية الأوروبية حثّت دول الاتحاد الأوروبي على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي والبدء في إعادة ملء المخزونات تدريجيا للحد من الطلب، بعد أن أدت حرب إيران إلى تعطيل الإمدادات الرئيسة وارتفاع أسعار الطاقة.





وأشارت الصحيفة نقلا عن رسالة إلى أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن أصدر تعليمات للدول الأعضاء بخفض هدف تعبئة منشآت تخزين الغاز إلى 80% من السعة، أي أقل بعشر نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، "في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق".





