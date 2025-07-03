الخميس 2025-07-03 10:04 م
 

فرنسا.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران الخميس والجمعة بسبب إضراب عمالي

مسافرون ينظرون إلى لوحة معلومات المغادرة في مطار رواسي شارل ديغول
مسافرون ينظرون إلى لوحة معلومات المغادرة في مطار رواسي شارل ديغول
 
الخميس، 03-07-2025 09:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة إيرلاينز فور يوروب، وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران، إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية الخميس والجمعة، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.اضافة اعلان


وقالت في بيان "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا".

وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة ‘الإقلاع الكبير‘، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف".
 
 
gnews

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