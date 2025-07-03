فرنسا.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة طيران الخميس والجمعة بسبب إضراب عمالي

وقالت في بيان "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا".
وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة ‘الإقلاع الكبير‘، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف".
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