فرنسا بصدد إرسال 3 من أصل 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا

وتقول الصحيفة إن فرنسا بالإضافة للمقاتلات ربما ستقوم بتسليم كييف صواريخ جو-جو ميكا.
وأضاف المصدر أن المقاتلات الـ3 والتي سيتم طلاؤها بألوان العلم الأوكراني ستسلح بقنابل "AASM (Safran)" وصواريخ كروز "Scalp" بناء على طلب كييف، بالإضافة إلى تسليم مدفعين عيار 30 ملم.
ولدى القوات الجوية الفرنسية حاليا 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" في الخدمة، وتتواجد في فرنسا وفي قاعدتها العسكرية في جيبوتي.
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