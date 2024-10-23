فرنسا بصدد إرسال 3 من أصل 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "تريبيون" نقلا عن مصدر مطلع أن فرنسا سترسل 3 مقاتلات"ميراج 2000-5 " من أصل 26 مقاتلة بحوزتها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.



وتقول الصحيفة إن فرنسا بالإضافة للمقاتلات ربما ستقوم بتسليم كييف صواريخ جو-جو ميكا.



وأضاف المصدر أن المقاتلات الـ3 والتي سيتم طلاؤها بألوان العلم الأوكراني ستسلح بقنابل "AASM (Safran)" وصواريخ كروز "Scalp" بناء على طلب كييف، بالإضافة إلى تسليم مدفعين عيار 30 ملم.

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ولدى القوات الجوية الفرنسية حاليا 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" في الخدمة، وتتواجد في فرنسا وفي قاعدتها العسكرية في جيبوتي.