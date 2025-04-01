الثلاثاء 2025-04-01 09:53 ص
 

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   تتولى فرنسا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نيسان الحالي خلفًا للدنمارك.

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ويعقد رئيس المجلس، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيروم بونافونت، مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي فرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا بالاضافة إلى الدنمارك والصومال والباكستان وبنما واليونان.


ويعد مجلس الأمن، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 
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