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فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان"

العلم الفرنسي
العلم الفرنسي




 

الأحد، 04-08-2024 10:36 ص

 الوكيل الإخباري- دعت فرنسا، اليوم الأحد، رعاياها إلى مغادرة لبنان "فور الإمكان" في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.


وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في توجيهاتها إلى المسافرين إلى لبنان أنه "في سياق أمني متقلب جداً، نلفت مجدداً انتباه الرعايا الفرنسيين.. إلى أنه ما زال هناك رحلات تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى فرنسا، وندعوهم إلى اتخاذ تدابير الآن لمغادرة لبنان فور الإمكان".


وبذلك، تنضم فرنسا إلى العديد من الدول التي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

سكاي نيوز عربية



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