الجمعة 2025-07-25 11:10 م
 

فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين

صورة أرشيفية للعلم الفلسطيني مع برج إيفل
صورة أرشيفية للعلم الفلسطيني مع برج إيفل
 
الجمعة، 25-07-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجمعة إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية "على خطأ".

اضافة اعلان


وكتب بارو عبر منصة "إكس"، "لطالما رفضت حماس حل الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".


وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر

دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بشار الأسد

عربي ودولي أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد

نتنياهو

فلسطين نتنياهو: حماس "تعرقل" اتفاق إطلاق المحتجزين

عجلون

أخبار محلية بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية

تطبيقات النقل الذكية

أخبار محلية تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات

صورة أرشيفية للعلم الفلسطيني مع برج إيفل

عربي ودولي فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين



 
 





الأكثر مشاهدة