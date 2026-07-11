السبت 2026-07-11 10:28 م

فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 09:06 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت فرنسا حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر تسببت بحرائق، فيما قرر القائمون على عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا.

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ووفقا لـ (فرانس برس)، تخضع منطقة باريس وقسم كبير من غرب البلاد لأقصى درجات التأهب القصوى (المستوى الأحمر) التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من أن الحرارة قد تتراوح بين 39- 40 درجة، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

 
 


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