فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر

الوكيل الإخباري- أعلنت فرنسا حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر تسببت بحرائق، فيما قرر القائمون على عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا.

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