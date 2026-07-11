فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر

ووفقا لـ (فرانس برس)، تخضع منطقة باريس وقسم كبير من غرب البلاد لأقصى درجات التأهب القصوى (المستوى الأحمر) التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من أن الحرارة قد تتراوح بين 39- 40 درجة، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.
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