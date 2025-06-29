فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة

كما يشمل الحظر مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات والمسابح والمدارس، حيث يطبق القانون بعد 24 ساعة فقط من نشره في الجريدة الرسمية أمس السبت.
وجاء توقيت التنفيذ قبل أسبوع من بدء العطلة المدرسية لضمان حماية فورية للأطفال من التعرض للدخان في الأماكن العامة.
لكن القرار استثنى المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ما أثار استياء نشطاء مكافحة التبغ الذين أبدوا امتعاضهم أيضا من عدم شمول الحظر للسجائر الإلكترونية.
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