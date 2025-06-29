الأحد 2025-06-29 01:23 م
 

فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري- بدأت فرنسا اليوم الأحد تنفيذ قرار حظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة، ضمن إجراءات جديدة تهدف لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي.

كما يشمل الحظر مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات والمسابح والمدارس، حيث يطبق القانون بعد 24 ساعة فقط من نشره في الجريدة الرسمية أمس السبت.

اضافة اعلان


وجاء توقيت التنفيذ قبل أسبوع من بدء العطلة المدرسية لضمان حماية فورية للأطفال من التعرض للدخان في الأماكن العامة.


لكن القرار استثنى المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ما أثار استياء نشطاء مكافحة التبغ الذين أبدوا امتعاضهم أيضا من عدم شمول الحظر للسجائر الإلكترونية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

انوماتوم

المرأة والجمال أطراف شعركِ تتكسر؟ إليكِ دليل الإنقاذ من التقصف

ير

المرأة والجمال 6 مرطّبات طبيعية تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة دون تكلفة

المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19 عام

أخبار محلية انسحاب مشرّف .. الأردن يضرب أروع الأمثلة في رفض التطبيع الرياضي

ت

منوعات نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

بفعهب

أخبار الشركات بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات "الورقة الثانية"

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية



 
 





الأكثر مشاهدة