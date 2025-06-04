فرنسا تقدم ضمانات مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أن بلاده تعتزم تقديم ضمانات مالية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو، لشراء معدات دفاعية من شركات فرنسية وللإنتاج العسكري المشترك.



وأعلن قصر ماتينيون، عقب لقاء بايرو مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في باريس، أن "فرنسا ستشكل حزمة ضمانات مالية تصل إلى 1.5 مليار يورو لأوكرانيا، بهدف تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية في مجال الصناعة الدفاعية وتطوير شراكات طويلة الأمد لتعزيز القدرات الإنتاجية والتقنية والابتكارية في البلدين".

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وأضافت رئاسة الوزراء الفرنسية: "وبهدف إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية المدمرة في أوكرانيا، ستطلق فرنسا اعتبارا من عام 2026 صندوق دعم بقيمة 200 مليون يورو يجمع بين المساهمات الحكومية والتمويل المشترك من الشركات والجهات المانحة الأخرى".



كما وقع البلدان برنامج تعاون يهدف إلى دعم عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واتفاقا إداريا لتعزيز التبادل الأكاديمي وتعليم اللغة الفرنسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى إعلان نوايا بشأن تبسيط إجراءات تبادل رخص القيادة.

RT