فرنسا تنظم الخميس مؤتمرا دوليا حول مستقبل لبنان

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعقد بعد ظهر الأربعاء في قصر الإليزيه اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.
ولم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أهداف محددة للمؤتمر، كما لم تعلن قائمة المشاركين فيه.
ويغيب عن المؤتمر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي تُعدّ بلاده الحليف الأول لإسرائيل.
كما تغيب عنه إيران، الداعمة لحزب الله الذي يحظى بتأثير قوي في المشهد اللبناني.
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