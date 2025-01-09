فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، هنأت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس اللبناني المنتخب معربة عن أملها في تشكيل حكومة قوية مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار .
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