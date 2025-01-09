فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية يمثل صفحة جديدة للبنان . اضافة اعلان







وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، هنأت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس اللبناني المنتخب معربة عن أملها في تشكيل حكومة قوية مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار .