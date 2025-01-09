 
الخميس 2025-01-09 09:55 م
 

فرنسا تهنئ بانتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان

علم فرنسا
علم فرنسا
الخميس، 09-01-2025 09:04 م
الوكيل الإخباري-     أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية يمثل صفحة جديدة للبنان .اضافة اعلان



وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، هنأت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس اللبناني المنتخب معربة عن أملها في تشكيل حكومة قوية مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار .
 
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