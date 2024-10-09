فرنسا غاضبة بعد تهديد نتنياهو بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة

وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن “الوضع في لبنان كارثي”.
وأضاف: “إذا تم المضي قدماً بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان”.
وكالات
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