الخميس 2026-02-12 01:44 م

فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل

فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل
فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل
 
الخميس، 12-02-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "BFMTV"، اليوم الخميس، نقلاً عن مشغل شبكات الطاقة "إنيديس" أن حوالي 850 ألف منزل في جنوب غرب فرنسا فقدت التيار الكهربائي نتيجة العاصفة القوية "نيلز".اضافة اعلان


وجاء في التقرير: "بسبب العاصفة نيلز، لا يزال 850 ألف منزل بدون كهرباء صباح اليوم".

وكانت أكثر المناطق تضرراً هي منطقة نوفييل آكيتين في غرب البلاد (485 ألف منزل) ومنطقة أوكسيتاني في الجنوب (318 ألف منزل).

وجلبت العاصفة "نيلز" أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تجاوزت سرعة هبوبها 150 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق.

وتم رفع مستوى الإنذار الجوي إلى الأحمر (أعلى درجة خطر) في أربع مقاطعات فرنسية، وإلى البرتقالي (الدرجة قبل الأخيرة) في 32 مقاطعة أخرى.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن شخصاً واحداً لقي حتفه، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الدستورية" ترد طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية

أخبار محلية "الدستورية" ترد طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية

كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر؟

طب وصحة كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر؟

ل

أخبار الشركات بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

ب

أخبار محلية بحث مشروع ربط تركيا ودول الخليج بسكك حديد تمر عبر الأردن

ل

أخبار محلية كهرباء اربد تتعامل مع أضرار فنية لحقت بشبكة الكهرباء في بلدة جحفية

ل

أخبار محلية الإسكان والتطوير تنفذ حملة تشجير في حديقة جريبا بالزرقاء

تعبيرية

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير بعد صراع مع المرض - صورة

أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني

أخبار محلية أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني



 






الأكثر مشاهدة