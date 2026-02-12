فرنسا: مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن 850 ألف منزل

وجاء في التقرير: "بسبب العاصفة نيلز، لا يزال 850 ألف منزل بدون كهرباء صباح اليوم".
وكانت أكثر المناطق تضرراً هي منطقة نوفييل آكيتين في غرب البلاد (485 ألف منزل) ومنطقة أوكسيتاني في الجنوب (318 ألف منزل).
وجلبت العاصفة "نيلز" أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تجاوزت سرعة هبوبها 150 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق.
وتم رفع مستوى الإنذار الجوي إلى الأحمر (أعلى درجة خطر) في أربع مقاطعات فرنسية، وإلى البرتقالي (الدرجة قبل الأخيرة) في 32 مقاطعة أخرى.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن شخصاً واحداً لقي حتفه، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية.
روسيا اليوم
