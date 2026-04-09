فقدان مسيّرة أمريكية متطورة فوق مياه الخليج

02:59 م

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أولية بفقدان طائرة مسيّرة أمريكية استراتيجية من طراز MQ-4C Triton تابعة للبحرية الأمريكية فوق مياه الخليج، بعد أن أرسلت نداء استغاثة وفقدت الاتصال مع قيادتها.





ووفقًا للمعلومات المتوفرة على موقع Flightradar24، فإن الطائرة المسيّرة الاستطلاعية عالية الارتفاع MQ-4C Triton أرسلت إشارة تفيد بفقدان الاتصال فوق الخليج، قبل أن تبدأ في فقدان ارتفاعها بشكل سريع ومفاجئ.



من جانبها، أفادت مصادر إيرانية بأن الطائرة المسيّرة الأمريكية من طراز MQ-4C Triton أرسلت إشارة تحذير طارئة (7700) بعد دوريتها فوق الخليج، مشيرة إلى احتمال تعرض الطائرة لإصابة.



وتُستخدم الإشارة 7700 في الطيران كرمز عالمي لحالات الطوارئ الخطرة، مما يشير إلى أن الطائرة كانت في وضع حرج قبل فقدانها.



يُذكر أن طائرة MQ-4C Triton تُعد من أحدث الطائرات المسيّرة الاستراتيجية الأمريكية، وتتميز بقدرات استطلاعية ومراقبة متطورة، وتُستخدم بشكل رئيسي في عمليات المراقبة البحرية وجمع المعلومات الاستخباراتية على ارتفاعات عالية.



وتعمل هذه الطائرة ضمن أسطول البحرية الأمريكية في منطقة الخليج، التي تشهد توترًا أمنيًا متصاعدًا في الفترة الأخيرة.



ولم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء فقدان الطائرة، سواء كانت ناجمة عن عطل فني أو تدخل خارجي، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن القوات الأمريكية بدأت عمليات بحث للعثور على حطام الطائرة في منطقة الحادث.



ولم تصدر البحرية الأمريكية أي بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير حول مصير الطائرة أو التفاصيل الكاملة للحادث.





