 
الأربعاء 2025-01-08 03:59 م
 

فقدان 13 عسكريا بانفجار بمستودع أسلحة في كوبا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 02:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكوبي اليوم الأربعاء، أن 13 شخصا من عناصره فقدوا إثر انفجار وقع في مستودع للأسلحة والذخيرة شرقي البلاد.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الكوبية عن وزارة الدفاع قولها، إن 13 عسكريا بينهم رائدان وضابط صف فقدوا في الانفجار الذي وقع في مجمع ميلونيس مقاطعة هولغوين 730 كيلومترا شرقي العاصمة.

وأدى الانفجار إلى إجلاء أكثر من 1200 شخص من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع إلى أماكن آمنة.

من جهتها، باشرت السلطات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث بالتزامن مع عمليات البحث عن المفقودين.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي باريس: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا

أرشيفية

عربي ودولي إيران تطلق سراح الصحفية الإيطالية سالا

شعار المؤسسة التعاونية الأردنية

أخبار محلية الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في "جبل بني حميدة"

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1460 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

تعبيرية

أخبار محلية شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية

ل

عربي ودولي باريس تؤكد فرار 55 عسكريا أوكرانيّا من التدريب في فرنسا

تن

أخبار الشركات سامسونج توسع رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع" في 2025 CES لتقديم الذكاء الاصطناعي في كل يوم وفي كل مكان

للا

منوعات اليوم العربي لمحو الأمية: خطوات نحو مستقبل أكثر إشراقا



 




الأكثر مشاهدة