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فلايت رادار: طائرة يشتبه بأنها تقل الأسد اختفت قرب حمص

بشار الأسد
بشار الأسد
الأحد، 08-12-2024 07:39 ص

الوكيل الإخباري-  ذكر موقع فلايت رادار لتتبع الطائرات أن طائرة سورية يشتبه في أنها تقل الرئيس بشار الأسد غادرت مطار دمشق قبل دخول المعارضة.

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وأضاف الموقع أن الطائرة حلقت باتجاه الشمال الغربي ثم انعطفت قرب حمص واختفت.

 

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمنيين سوريين أن بشار الأسد غادر البلاد بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى وجهة غير معروفة.


وأضافت الصحيفة أن مغادرة الأسد جاءت بعد توجه زوجته وأطفاله إلى روسيا الأسبوع الماضي.

 

 

 
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