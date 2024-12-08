فلايت رادار: طائرة يشتبه بأنها تقل الأسد اختفت قرب حمص

وأضاف الموقع أن الطائرة حلقت باتجاه الشمال الغربي ثم انعطفت قرب حمص واختفت.
وأضافت الصحيفة أن مغادرة الأسد جاءت بعد توجه زوجته وأطفاله إلى روسيا الأسبوع الماضي.
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