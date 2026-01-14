"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرة نتنياهو لوجهة غير محددة

-
أخبار متعلقة
-
السعودية ترحب بالتصنيف الأميركي لفروع الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان جماعات إرهابية
-
الجيش السوري والقوات الكردية يعلنان تجدد القتال شرق حلب
-
الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة
-
المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني
-
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار
-
وسائل إعلام: كامالا هاريس اشترت منزلا بـ 8 ملايين دولار في كاليفورنيا
-
غوتيريش يهدد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب الأونروا
-
الجامعة العربية: قضايا الشباب والرياضة باتت مسألة أمن قومي عربي