الأربعاء 2026-01-14 03:11 م

"فلايت رادار" يرصد إقلاع طائرة نتنياهو لوجهة غير محددة

وسائل إعلام إسرائيلية ترجح نقل طائرة نتنياهو إلى خارج إسرائيل خوفا من تعرضها لقصف إيراني
طائرة اسرائيلية
 
الأربعاء، 14-01-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-  رصد موقع تتبّع حركة الطيران "فلايت رادار"، اليوم الاربعاء، إقلاع طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أحد المطارات الإسرائيلية، دون الكشف عن وجهتها النهائية.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية نقل طائرة نتنياهو إلى خارج إسرائيل خوفا من تعرضها لقصف إيراني

 
 


