فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزالين إلى 589 قتيلا

وقالت رودريغيز خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين عسكريين ومدنيين "للأسف، بات عدد الضحايا الآن 589 قتيلا"، بعد حصيلة رسمية سابقة بلغت 235 قتيلا.
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