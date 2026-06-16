الثلاثاء 2026-06-16 08:07 ص

فنزويلا توقّع اتفاقا مع جنرال إلكتريك لتجديد نظامها الكهربائي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   وقّعت فنزويلا اتفاقا مع شركة "جنرال إلكتريك" العملاقة الأميركية لإعادة تأهيل شبكتها الكهربائية المتقادمة، بحسب ما أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز الاثنين.اضافة اعلان


من المفترض أن يسمح هذا التعاون "باستعادة ألف ميغاواط خلال الشهور الأربعة والعشرين الأولى، وأكثر من 5 آلاف ميغاواط في المجموع خلال أربع سنوات"، بحسب ما أوضحت رودريغيز خلال حفل في القصر الرئاسي.

وقال النائب المعارض إيتسيو أنجليني لوكالة فرانس برس "ننتج حاليا 12 ألف ميغاواط ونستهلك 14 ألفا" يوميا، مضيفا أنه قبل وصول التيار التشافيزي إلى السلطة، كانت فنزويلا تنتج 20 ألف ميغاواط.

في السابع من أيار بلغ استهلاك الكهرباء أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، مسجلا 15 ألفا و579 ميغاواط، بحسب الحكومة.

وبدأت البلاد عملية إعادة هيكلة عميقة خصوصا في قطاع الطاقة منذ اعتقلت الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في كانون الثاني.
 
 


gnews

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