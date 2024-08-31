فنلندا تبدأ بتنفيذ مشروع التخلص من النفايات النووية

الوكيل الإخباري- بدأت فنلندا باختبار المعدات وأنظمة التخلص من النفايات النووية. أفادت بذلك هيئة الإذاعة العامة YLE أمس الجمعة نقلا عن شركة Posiva التي تولت الإشراف على المشروع.



ويعد مستودع Onkalo الذي تخطط فنلندا لتشغيله عام 2025 أو مطلع عام 2026، أول مشروع جيولوجي لدفن النفايات النووية في العالم لمدة حوالي 100000عام. وتقع منشأة التخزين بجوار محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية التي تبعد 240 كيلومترا عن هلسنكي.

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وجاء في تقرير صحفي نشرته الهيئة: لقد بدأ العمل في محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية على التشغيل التجريبي لمشروع منشأة تخزين الوقود النووي المستعمل.



وقالت هيئة الإذاعة Yle إنه سيتم في الأشهر المقبلة اختبار معدات وأنظمة التخلص من النفايات النووية دون استخدام الوقود النووي المستهلك.



وبحسب Yle سيتم وضع الوقود في كبسولات مصنوعة من حديد الزهر ذات غلاف نحاسي يحمي من التآكل. ثم سيتم إنزال الكبسولات في حفر يبلغ عمقها من 400 متر لتدفن فيها. وفي أثناء الاختبار التجريبي لمنشأة التخزين سيتم وضع أربع كبسولات في حفر على عمق ثمانية أمتار.