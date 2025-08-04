فوتشيتش: قد ألتقي بوتين خلال زيارتي للصين في سبتمبر

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للصين في الفترة بين 1 و6 سبتمبر المقبل.



وقال فوتشيتش للصحفيين، أمس الأحد: "سأقوم بجولتي من 1 إلى 6 سبتمبر، وسأكون في الصين خلال 5 أيام. والآن أبلغوني بأن بوتين من المحتمل أن يكون هناك، وبالتالي أنا قد ألتقي به".



وتابع: "سمعت أيضا أن (الرئيس الأمريكي) ترامب قد يحضر أيضا، لكنني لست متأكدا، والله وحده يعرف كيف سيكون كل شيء. وسيقيم (الرئيس الصيني) شي جين بينغ مأدبة العشاء يوم 3 سبتمبر ويفترض أن يكون هناك الجميع، وأبلغوني أيضا بأن واحدا من زعماء العالم سيقيم مأدبة العشاء يوم 5 سبتمبر، ولذلك طلبوا مني أن أبقى هناك حتى الـ 5".

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وأضاف أنه "انطلاقا من اعتبارات أمنية لم يتم الكشف عمن يدور الحديث".



يذكر أن الصين ستستضيف في أوائل سبتمبر المقبل مراسم إحياء الذكرى الـ 80 للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أن يشارك في تلك المراسم العديد من زعماء العالم.



ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين للمشاركة في تلك المراسم الرسمية. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى دعوة من بكين لحضور المراسم.