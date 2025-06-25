الأربعاء 2025-06-25 10:33 ص
 

فوز مرشح مسلم بالانتخابات الأولية لمنصب عمدة مدينة نيويورك

مرشح الحزب الديمقراطي، زهران محمود ممداني
مرشح الحزب الديمقراطي، زهران محمود ممداني
 
الأربعاء، 25-06-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري- تقدم مرشح الحزب الديمقراطي، زهران محمود ممداني وهو مسلم، قائمة المرشحين من الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، أكبر مدينة أميركية بمن فيهم حاكم نيويورك السابق أندرو كومو الذي حصل على المركز الثاني وبارك لزهران الفوز.اضافة اعلان


وحصل ممداني (33 عاما) على 431 ألف صوت، بنسبة 43 بالمئة، فيما حصل كومو على 360 ألف صوت، بنسبة 36 بالمئة.

وسيواجه الممداني انتخابات عامة صعبة في تشرين الثاني المقبل حيث سيواجه العمدة الحالي إريك آدامز، الذي يترشح كمستقل، بالإضافة إلى مرشح الحزب الجمهوري كورتس سلاوا وايضا المرشح المستقل جيم والدين.
 
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