فوز مرشح مسلم بالانتخابات الأولية لمنصب عمدة مدينة نيويورك

وحصل ممداني (33 عاما) على 431 ألف صوت، بنسبة 43 بالمئة، فيما حصل كومو على 360 ألف صوت، بنسبة 36 بالمئة.
وسيواجه الممداني انتخابات عامة صعبة في تشرين الثاني المقبل حيث سيواجه العمدة الحالي إريك آدامز، الذي يترشح كمستقل، بالإضافة إلى مرشح الحزب الجمهوري كورتس سلاوا وايضا المرشح المستقل جيم والدين.
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