فيتنام.. مقتل 12 جنديا في انفجار خلال تدريب عسكري

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع في فيتنام، في بيان مساء أمس الأربعاء، عن مقتل 12 جنديا في انفجار وقع أثناء تدريب عسكري.



وذكر بيان وزارة الدفاع أن الحادث وقع مساء الاثنين الماضي في ميدان رماية بمقاطعة دونغ ناي جنوبي فيتنام بينما كانت قوات المنطقة العسكرية السابعة تتدرب على القتال في ظروف جوية قاسية وتضاريس معقدة.

اضافة اعلان



وأفادت الوزارة بأن الانفجار وقع خلال نقل عبوات ناسفة وسط هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.



وأضافت أنه "قد تم الإعلان عن فقدان إجمالي 12 فردا وتم انتشال معظم الجثث منذ ذلك الحين، لكن جهود البحث مازالت مستمرة".



وجاء في بيان الجيش أن "هذه المأساة تمثل خسارة فادحة للقوات ولعائلات وأصدقاء الضحايا".



وتم تحديد السبب الأولي للحادث بأنه جاء نتيجة تعرض مفجر كهربائي لضربة صاعقة مما أدى إلى انفجار المواد المتفجرة كهربائيا.