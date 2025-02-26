فيدان يؤكد استعداد تركيا لتقديم أي دعم للتسوية في أوكرانيا

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الجورجية ماكا بوخوريشفيلي اليوم الأربعاء في أنقرة: "نريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ونحن كدولة - تركيا، ندعم المبادرات بمشاركة الجانبين. ونحن مستعدون لتقديم أي دعم، بما في ذلك تنظيم محادثات السلام".
في وقت سابق، أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشينكو أن فلاديمير زيلينسكي ألغى زيارته مؤخرا للسعودية لأنه لا يريد إعطاء انطباع بأنها مركز جديد للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.
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