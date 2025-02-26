فيدان يؤكد استعداد تركيا لتقديم أي دعم للتسوية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم للمبادرات الرامية إلى حل النزاع في أوكرانيا، وهي تدعم هذه العملية بمشاركة جميع الأطراف.



وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الجورجية ماكا بوخوريشفيلي اليوم الأربعاء في أنقرة: "نريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ونحن كدولة - تركيا، ندعم المبادرات بمشاركة الجانبين. ونحن مستعدون لتقديم أي دعم، بما في ذلك تنظيم محادثات السلام".



في وقت سابق، أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشينكو أن فلاديمير زيلينسكي ألغى زيارته مؤخرا للسعودية لأنه لا يريد إعطاء انطباع بأنها مركز جديد للمفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا.

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وقال: "أوكرانيا تعرض تركيا كوسيط، لكن أوكرانيا تريد أن يجلس الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات".