الجمعة 2025-06-20 11:37 ص
 

فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران

صواريخ إيرانية - أرشيفية
صواريخ إيرانية - أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصف 3 قاذفات صواريخ في إيران كانت جاهزة للإطلاق.اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القاذفات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضًا القائد العسكري الذي خطط لتنفيذ عمليات الإطلاق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن إيران واصلت هجماتها الصاروخية على إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار مجددًا في وقت مبكر من صباح الجمعة في الجزء الجنوبي من البلاد.

كما أشار الجيش إلى أن دفاعاته الجوية نجحت في اعتراض سلسلة من الهجمات بالمسيرات التي أطلقتها إيران.



سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع

عربي ودولي خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نعيم قاسم: "لن يعود هناك حزب الله"

موقع في طهران تعرّض لهجوم إسرائيلي

عربي ودولي مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية

ذهب

أسواق ومال الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراراه الحاسم .. إليك التفاصيل

نفط

أسواق ومال أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب

صواريخ إيرانية - أرشيفية

عربي ودولي فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران

الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ خوفا من الصواريخ الإيرانية

عربي ودولي صواريخ إيران تفضح التمييز ضد العرب والأجانب بإسرائيل



 
 





الأكثر مشاهدة