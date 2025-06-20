فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القاذفات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضًا القائد العسكري الذي خطط لتنفيذ عمليات الإطلاق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن إيران واصلت هجماتها الصاروخية على إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار مجددًا في وقت مبكر من صباح الجمعة في الجزء الجنوبي من البلاد.
كما أشار الجيش إلى أن دفاعاته الجوية نجحت في اعتراض سلسلة من الهجمات بالمسيرات التي أطلقتها إيران.
#عاجل ❌ جيش الدفاع هاجم قبل قليل ثلاث منصات صاروخية جاهزة للإطلاق من ايران نمو إسرائيل إلى جانب قائد عسكري كان يستعد لاطلاقها pic.twitter.com/CxlAZ9e58O— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 20, 2025
سكاي نيوز
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