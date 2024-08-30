فيديو- اندلاع حريق في مصر

الوكيل الإخباري- نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بوقوع حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

اضافة اعلان



وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب في أحد القطارات بمحطة رمسيس، موضحًا أنه لا توجد أي ضحايا.