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فيديو- اندلاع حريق في مصر

علم دولة مصر
علم دولة مصر
الجمعة، 30-08-2024 04:42 م

الوكيل الإخباري-   نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بوقوع حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

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وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب في أحد القطارات بمحطة رمسيس، موضحًا أنه لا توجد أي ضحايا.


وأضاف المصدر في تصريحاته لموقع "القاهرة 24" أن الحريق بسيط، وجارٍ الآن بحث تفاصيل الواقعة وسبب نشوب الحريق.



RT

 
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