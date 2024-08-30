فيديو- اندلاع حريق في مصر

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب في أحد القطارات بمحطة رمسيس، موضحًا أنه لا توجد أي ضحايا.
وأضاف المصدر في تصريحاته لموقع "القاهرة 24" أن الحريق بسيط، وجارٍ الآن بحث تفاصيل الواقعة وسبب نشوب الحريق.
RT
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