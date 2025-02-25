فيديو.. دخان في طائرة أميركية والركاب يفرون من مخارج الطوارئ

وأصدرت شركة "دلتا" بيانًا قالت فيه إن 94 راكبًا كانوا على متن طائرة "بوينغ 717" التي أقلعت من أتلانتا، الإثنين، "عندما رُصد ضباب داخل الطائرة".
وأضافت أن الطيارين أعلنوا حالة الطوارئ للحصول على أولوية التعامل من مراقبي الحركة الجوية.
وأظهرت مقاطع فيديو ركاب الطائرة يغادرونها عبر مخارج الطوارئ.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، في بيان، إن رحلة "دلتا" رقم 876، المتجهة إلى مدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، عادت بسلام إلى مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي، بعد أن أبلغ الطاقم عن "احتمال وجود دخان في قمرة القيادة".
وأضافت الإدارة أنها تحقق في الحادث، الذي جاء بعد انقلاب طائرة تابعة للشركة ذاتها الأسبوع الماضي أثناء هبوط اضطراري في تورونتو، مما أدى إلى إصابة 21 شخصًا.
كما اضطرت رحلة أخرى تابعة لـ"دلتا" أيضًا، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى سيدني، للعودة يوم السبت بعد رصد دخان في مطبخ الطائرة، وفقًا لشركة الطيران.
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