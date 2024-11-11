 
الإثنين 2024-11-11 07:42 ص
 

فيديو: سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

إطلاق نار وقع في جامعة توسكيجي
إطلاق نار وقع في جامعة توسكيجي
الإثنين، 11-11-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في ولاية ألاباما الأميركية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية  الأحد.

اضافة اعلان


ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، طالبًا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا في الجامعة.


وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر يوم الأحد إن 12 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.


وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه إنه "تم إخطار والدي القتيل. وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري".


وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتغمري.

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأمريكية في الأردن

أخبار محلية اعلان من السفارة الأمريكية للطلبة الأردنيين - رابط

تعبيرية

أخبار محلية الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن

تعبيرية

طب وصحة هل تستيقظ فجأة في منتصف الليل؟- إليك السر وراء ذلك

تعبيرية

تكنولوجيا مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" يُبلغون عن مشكلة خطيرة.. هذه تفاصيلها

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اقتحامات ليلية سابقة لجيش الاحتلال في الضفة

فلسطين الاحتلال يواصل اقتحاماته الليلية في قلقيلية والخليل

إطلاق نار وقع في جامعة توسكيجي

عربي ودولي فيديو: سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

نتنياهو

فلسطين مسؤولون أمنيون في إسرائيل يوصون نتنياهو بتجنب البقاء في أماكن ثابتة



 


الأكثر مشاهدة