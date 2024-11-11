فيديو: سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، طالبًا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابًا في الجامعة.
وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر يوم الأحد إن 12 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار.
وأصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه إنه "تم إخطار والدي القتيل. وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفى إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتغمري".
وقال هال بنتلي الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابع للولاية في مونتغمري.
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