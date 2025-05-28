فيديو .. لماذا بكى الشرع أمام الجماهير المحتشدة في حلب ؟

وأبان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل، الرئيس الشرع وهو يبكي ويمسح دموعه خلال عرض فيديو وثّق اللحظة التي وعد فيها، قبل عامين، أهالي المحافظة المحاصرين في إدلب آنذاك، بأنّهم سيجتمعون يوماً ما في حلب المحررة.
وقد لاقت اللقطات تفاعلاً واسعاً، خاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث اعتبرها النشطاء دموعاً تعبّر عن "النصر والفرح والعز"، فيما أعرب كثيرون عن دعمهم ومحبّتهم للرئيس السوري.
عندما تختلط مشاعر الفخر والحب والنصر تصنع لحظة فارقة في تاريخ سوريا العظيمة ….— رحاب (@rehabdm) May 27, 2025
دموعك غالية علينا يا سيادة الرئيس أحمد الشرع
🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🫶🏻🫶🏻🫶🏻💟💟💟💟💟💟#أحمد_الشرع
pic.twitter.com/r1IeteiTTC
لبنان 24
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