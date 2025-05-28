الأربعاء 2025-05-28 12:54 م
 

فيديو .. لماذا بكى الشرع أمام الجماهير المحتشدة في حلب ؟

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت لقطات متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يتأثر ويبكي لدى استحضار وعدٍ كان قد قطعه أمام أهالي محافظة حلب المهجّرين في إدلب، بأنهم سيجتمعون في حلب حُرّة.اضافة اعلان


وأبان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل، الرئيس الشرع وهو يبكي ويمسح دموعه خلال عرض فيديو وثّق اللحظة التي وعد فيها، قبل عامين، أهالي المحافظة المحاصرين في إدلب آنذاك، بأنّهم سيجتمعون يوماً ما في حلب المحررة.

وقد لاقت اللقطات تفاعلاً واسعاً، خاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث اعتبرها النشطاء دموعاً تعبّر عن "النصر والفرح والعز"، فيما أعرب كثيرون عن دعمهم ومحبّتهم للرئيس السوري.



لبنان 24
 
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