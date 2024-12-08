فيديو - محمد راتب النابلسي يعلق على انهيار نظام الأسد

ماذا قال الشيخ محمد راتب النابلسي عن سقوط نظام الأسد؟#سوريا_تتحرر #دمشق_تتحرر #بشار_الاسد #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/W2aksDKIz6— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 8, 2024
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