فيديو - محمد راتب النابلسي يعلق على انهيار نظام الأسد

الوكيل الإخباري - ظهر الشيخ محمد راتب النابلسي بمقطع فيديو عبر فيه عن فرحته بسقوط نظام بشار الأسد اليوم الأحد.

اضافة اعلان

وقال الشيخ النابلسي أن فرحته بتحرير سوريا لا تعدلها فرحة وكانت بعيدة عن الوقوع ولكن الله قدرها.

وأضاف أنه ينتظر الساعة التي يعود فيها إلى بلده سوريا.