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فيديو - محمد راتب النابلسي يعلق على انهيار نظام الأسد

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري - ظهر الشيخ محمد راتب النابلسي بمقطع فيديو عبر فيه عن فرحته بسقوط نظام بشار الأسد اليوم الأحد.

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وقال الشيخ النابلسي أن فرحته بتحرير سوريا لا تعدلها فرحة وكانت بعيدة عن الوقوع ولكن الله قدرها.

 

وأضاف أنه ينتظر الساعة التي يعود فيها إلى بلده سوريا.

 

 

 
gnews

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