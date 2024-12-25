فيديو مروع.. شاهد لحظة سقوط طائرة مدنية في كازاخستان

فيما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة تديرها شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، وكانت في رحلة من باكو إلى غروزني في الشيشان، لكن تم تغيير مسارها بسبب الضباب في غروزني.
من جانبها، قالت خطوط طيران أذربيجان إن تحطم طائرة الركاب جاء بعد اصطدامها بسرب من الطيور.
وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 105 ركاب وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، بينما أفادت مصادر روسية بأن 60 روسياً كانوا على متن الطائرة.
لحظة تحطم طائرة ركاب قرب مدينة أكتاو في كازاخستان #قناة_العربية pic.twitter.com/vAmDQH0daK— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 25, 2024
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