فيديو مروع.. شاهد لحظة سقوط طائرة مدنية في كازاخستان

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الطوارئ في كازاخستان بأن طائرة ركاب تحطمت قرب مدينة أكتاو في البلاد، اليوم الأربعاء، وأن التقارير الأولية تشير إلى وجود ناجين.



فيما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة تديرها شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، وكانت في رحلة من باكو إلى غروزني في الشيشان، لكن تم تغيير مسارها بسبب الضباب في غروزني.



من جانبها، قالت خطوط طيران أذربيجان إن تحطم طائرة الركاب جاء بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

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وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 105 ركاب وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، بينما أفادت مصادر روسية بأن 60 روسياً كانوا على متن الطائرة.

pic.twitter.com/vAmDQH0daK لحظة تحطم طائرة ركاب قرب مدينة أكتاو في كازاخستان #قناة_العربية December 25, 2024