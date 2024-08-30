فيديو - مصدر أمني رفيع المستوى في مصر يكشف تفاصيل عملية الطعن في طابا

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، مساء الجمعة، بوقوع حادث طعن لعدد من السياح في مدينة طابا.

اضافة اعلان



وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن عددًا من السائحين تعرضوا للطعن، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا تحقيقات أولية في الحادث.



وأضاف: "قال لنا شهود عيان إن شجارًا حدث داخل أحد الفنادق، مما أسفر عن حادث الطعن".



وذكر مراسل "سكاي نيوز" أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث ليس له أي دلالة سياسية أو أمنية.

هذا، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شهود عيان قولهم: "لا يوجد قتلى أو جرحى، وما جرى هو مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".



كما نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله: "لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم".