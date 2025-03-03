فيديو - مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث كشفت المعاينة عن تصادم بين ميكروباص يحمل رقم (ص ب ص 5783) وشاحنة نقل (هـ س أ 7896)، ما أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة.
تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبدأت السلطات تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا#سوشال_الوكيل #حادث #مصر pic.twitter.com/enwLzme7rC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 3, 2025
-
أخبار متعلقة
-
النرويج: لم نحسم قرارنا بعد تجاه إرسال قوات إلى أوكرانيا
-
نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل
-
زيلينسكي: استبدالي لن يكون بهذه السهولة
-
ستارمر يرفض إلغاء الدعوة الموجهة لترامب لزيارة بريطانيا
-
ترامب: علينا الخوف من المهاجرين وتجار المخدرات وليس من بوتين
-
ماكرون وستارمر يقترحان "هدنة جزئية" لمدة شهر في أوكرانيا
-
حلفاء أوكرانيا يؤكدون دعمها.. وواشنطن تصعّد الضغوط على زيلينسكي
-
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تنتقد زيلينسكي بشدة