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فيديو - مصر تصحو على حادث مروع يودي بحياة 13 شخصا

لقطة من الحادث المروع
لقطة من الحادث المروع
الإثنين، 03-03-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-  استيقظت مصر على فاجعة مرورية، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة نقل، فجر الاثنين، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.اضافة اعلان


وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث كشفت المعاينة عن تصادم بين ميكروباص يحمل رقم (ص ب ص 5783) وشاحنة نقل (هـ س أ 7896)، ما أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبدأت السلطات تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




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لقطة من الحادث المروع

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