فيديو - مواجهات واستخدام أسلحة بيضاء في شوارع الكونغو الديمقراطية

وذكرت تقارير صحفية في عاصمة الكونغو الديمقراطية أن مظاهرات عارمة اندلعت في الأيام الماضية احتجاجا على ما يجري شرق البلاد بعد سيطرة حركة "إم 23" على مدينة غوما الإستراتيجية أمس.
وقالت إن المتظاهرين أحرقوا وفي غضون ذلك، أدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي- هجوم مسلحي حركة "إم 23" على مدينة غوما.
كما أظهرت مقاطع مصورة حجم العنف في شوارع الكونغو الديمقراطية ، والتي صورت المدنيين هناك وهم يطاردون بعضهم بالأسلحة البيضاء ، في مظهر يدل على الانفلات الحاصل هناك بسبب الأحداث .
الوضع الآن في الكونغو#فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/gTtx5siw7w— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 30, 2025
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