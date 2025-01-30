 
الخميس 2025-01-30 11:54 ص
 

فيديو - مواجهات واستخدام أسلحة بيضاء في شوارع الكونغو الديمقراطية

قوات مسلحة بمدينة غوما التي دخلها متمردو حركة "إم 23"
قوات مسلحة بمدينة غوما التي دخلها متمردو حركة "إم 23"
الخميس، 30-01-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   تشهد الكونغو الديمقراطية أحداث عنف متواصلة منذ أيام بعد أن قام متظاهرون بإحراق العلم الأميركي وإشعال النار في سفارات فرنسا ورواندا وبلجيكا وأوغندا لاتهامها بتأييد المتمردين، حيث أن الأوضاع في العاصمة كينشاسا متوترة للغاية عقب نداء وجهته شخصيات سياسية.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية في عاصمة الكونغو الديمقراطية أن مظاهرات عارمة اندلعت في الأيام الماضية احتجاجا على ما يجري شرق البلاد بعد سيطرة حركة "إم 23" على مدينة غوما الإستراتيجية أمس.

وقالت إن المتظاهرين أحرقوا وفي غضون ذلك، أدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي- هجوم مسلحي حركة "إم 23" على مدينة غوما.

كما أظهرت مقاطع مصورة حجم العنف في شوارع الكونغو الديمقراطية ، والتي صورت المدنيين هناك وهم يطاردون بعضهم بالأسلحة البيضاء ، في مظهر يدل على الانفلات الحاصل هناك بسبب الأحداث .
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

بر

فن ومشاهير صدمة بوفاة فنان مصري شاب بعد صراع طويل مع مرض خطير

مقاتلو كتائب القسام يبدأون بالانتشار في مدينة خانيونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار

فلسطين رسائل جديدة من القسام في عملية تسليم الدفعة الثالثة

ل

المرأة والجمال أفضل الأيام الهجرية لقص الشعر: فوائد وتوصيات

قوات مسلحة بمدينة غوما التي دخلها متمردو حركة "إم 23"

عربي ودولي فيديو - مواجهات واستخدام أسلحة بيضاء في شوارع الكونغو الديمقراطية

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

لى

منوعات كيفية التحكم في الغضب تجاه الأطفال: نصائح لتفادي التصرّفات السلبية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: جهد وطني تشاركي في التوعية بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل



 




الأكثر مشاهدة