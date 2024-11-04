فيديو وصور .. مقتل 23 شخص وإصابة 15 بانقلاب حافلة في واد سحيق بالهند

وقال فينيت بال، مسؤول إدارة الكوارث في منطقة ألمورا إنه بينما توفي 22 شخصا على الفور، توفي آخر متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.
وذكر قاضي المنطقة ألوك كومار باندي أن الحافلة كانت متجهة من بوري إلى رامناجار عندما وقع الحادث في مارشولا في المورا، مشيرا إلى أن نحو 40 راكبا كانوا في الحافلة عندما سقطت في الوادي الذي يبلغ عمقه 200 متر.
وأعرب رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي عن حزنه لفقدان الأرواح في الحادث.
وقال: "تلقيت أخبارا حزينة للغاية عن سقوط ضحايا من الركاب في حادث الحافلة المؤسف الذي وقع في مارشولا في منطقة المورا. وقد صدرت تعليمات لإدارة المنطقة بإجراء عمليات الإغاثة والإنقاذ بسرعة".
وأضاف أن "الإدارة المحلية في ألمورا وفرق الرد السريع تعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج. كما صدرت تعليمات بنقل الركاب المصابين بجروح خطيرة جوا إذا لزم الأمر".
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्चुला, अल्मोड़ा मे हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच हेतु— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 4, 2024
आयुक्त कुमाऊँ मंडल को निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना के मृतक… pic.twitter.com/okQ139sfDA
In #Uttarakhand, 20 people were killed and many injured today when a bus fell into a deep gorge in Almora district. The bus was going from Garhwal to Kumaon when the accident took place near Kupi village in #Almora.— All India Radio News (@airnewsalerts) November 4, 2024
Search and rescue operations are underway.#Accident pic.twitter.com/gv3SaWx9Bh
روسيا اليوم
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