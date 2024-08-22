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فيضانات بأفغانستان تُسفر عن مصرع 10 أشخاص

فيضانات أفغانستان
فيضانات أفغانستان
الخميس، 22-08-2024 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في أفغانستان مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدة أقاليم أخيرا وتسببت في إلحاق الضرر وتدمير العشرات من المنازل والعديد من الأراضي الزراعية.

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وبحسب قناة (طلوع) الأفغانية، ذكرت في نسختها الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الأقاليم التي تضررت من الفيضانات هي "لوجار" و"لجمان" و"بنجشير" و"غازني" و"وردك" و"ننجارهار" بالإضافة إلى العاصمة كابول.


يذكر ان أفغانستان تعد إحدى الدول المتضررة من تغير المناخ، حيث تتسبب الكوارث الطبيعية في وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة لمواطنيها كل عام.

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