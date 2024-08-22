فيضانات بأفغانستان تُسفر عن مصرع 10 أشخاص

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في أفغانستان مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت عدة أقاليم أخيرا وتسببت في إلحاق الضرر وتدمير العشرات من المنازل والعديد من الأراضي الزراعية.

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وبحسب قناة (طلوع) الأفغانية، ذكرت في نسختها الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الأقاليم التي تضررت من الفيضانات هي "لوجار" و"لجمان" و"بنجشير" و"غازني" و"وردك" و"ننجارهار" بالإضافة إلى العاصمة كابول.