فيضانات بأفغانستان تُسفر عن مصرع 10 أشخاص

وبحسب قناة (طلوع) الأفغانية، ذكرت في نسختها الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الأقاليم التي تضررت من الفيضانات هي "لوجار" و"لجمان" و"بنجشير" و"غازني" و"وردك" و"ننجارهار" بالإضافة إلى العاصمة كابول.
يذكر ان أفغانستان تعد إحدى الدول المتضررة من تغير المناخ، حيث تتسبب الكوارث الطبيعية في وقوع خسائر مادية وبشرية كبيرة لمواطنيها كل عام.
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