فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة "تكساس هيل كنتري" إلى 82 قتيلا على الأقل، بينما لا يزال مصير أكثر من 41 شخصا مجهولا.



وتواصل فرق الإنقاذ جهودها على طول نهر "غوادالوبي"، الذي شهد ارتفاعاً مفاجئاً في منسوبه يوم الجمعة الماضي ليصل إلى ارتفاع مبنى من طابقين.



وأفاد مسؤولون بأن حوالي 20 شخصا من مخيم "ميستيك" الصيفي للأطفال في مقاطعة "كير" لا يزالون في عداد المفقودين. ومن بين الضحايا، سُجلت 68 حالة وفاة في المقاطعة وحدها، وفقاً لتصريحات شريف المقاطعة "لاري ليثا"، الذي أكد أن العدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.



وتشير البيانات إلى أن الضحايا يشملون 40 بالغا و28 طفلا، بينهم 18 بالغا و10 أطفال لم تُعرف هوياتهم بعد. وفي مشاهد مؤلمة، انتشلت العائلات جثث أحبائهم من بين الركام المغمور بالمياه، بينما واصلت فرق الإنقاذ بحثها رغم التضاريس الوعرة وانتشار الثعابين السامة.



وحذّر حاكم تكساس من هطول أمطار غزيرة متوقعة حتى يوم غدٍ الثلاثاء، مما قد يؤدي إلى فيضانات جديدة، خاصة في المناطق المشبعة بالمياه بالفعل. وفي تطور متسارع، أُطلقت تنبيهات طوارئ في مقاطعة "كير" تحذر من فيضانات نهرية وشيكة، قبل أن يُعلن المسؤولون عن استقرار الوضع لاحقا.

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