 
الأربعاء 2025-01-01 06:54 م
 

فيضانات وأحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

أحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة
أحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة
الأربعاء، 01-01-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري-    شهدت المملكة المتحدة في أول أيام عام 2025 أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية أدت إلى إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات، مع إعلان "حادث كبير" في مانشستر الكبرى.

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وأفادت السلطات البريطانية، بأن الفيضانات حاصرت أشخاصاً في منازلهم دون مياه أو كهرباء، بينما تم إنقاذ آخرين من سيارات عالقة.


وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية متوقعة في شمال اسكتلندا، مع امتداد تحذيرات الجليد والرياح إلى معظم أنحاء المملكة المتحدة.

 
gnews

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