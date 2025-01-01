فيضانات وأحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

الوكيل الإخباري- شهدت المملكة المتحدة في أول أيام عام 2025 أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية أدت إلى إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات، مع إعلان "حادث كبير" في مانشستر الكبرى.

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وأفادت السلطات البريطانية، بأن الفيضانات حاصرت أشخاصاً في منازلهم دون مياه أو كهرباء، بينما تم إنقاذ آخرين من سيارات عالقة.