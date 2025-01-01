فيضانات وأحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

وأفادت السلطات البريطانية، بأن الفيضانات حاصرت أشخاصاً في منازلهم دون مياه أو كهرباء، بينما تم إنقاذ آخرين من سيارات عالقة.
وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية متوقعة في شمال اسكتلندا، مع امتداد تحذيرات الجليد والرياح إلى معظم أنحاء المملكة المتحدة.
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