في أول خطاب له منذ رحيله.. بايدن ينتقد إدارة ترامب

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أول خطاب له منذ رحيله انتقادات لاذعة لإدارة خلفه دونالد ترامب، على خلفية سياستها تجاه الضمان الاجتماعي في البلاد.



وحذر بايدن (82 عاما) خلال مؤتمر "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو أمس الثلاثاء من اتساع الانقسام في البلاد قائلا:"لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، بهذا القدر من الانقسام".

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وأضاف: "لم نشهد انقساما بهذا الشكل من قبل" في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين أنصار ترامب والديمقراطيين.



وشن بايدن هجوما حادا على السياسات الاجتماعية للإدارة الجديدة، متهما إياها بإلحاق ضرر بالغ في أقل من 100 يوم فقط منذ توليها الحكم.



وأشار إلى تسريح نحو سبعة آلاف موظف حكومي "ما أدى إلى اضطرابات كبيرة مثل تعطل مواقع حكومية رسمية بسبب تقليص ميزانيات تكنولوجيا المعلومات".



يذكر أن الضمان الاجتماعي هو برنامج حكومي أمريكي يقدم مساعدات مالية للمتقاعدين وذوي الإعاقة أو لأسر العاملين المتوفين.



وأكد بايدن أن الضمان الاجتماعي هو "وعد مقدس" قائلا: "الناس يشعرون بالقلق الحقيقي الآن، للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ، هناك خشية من أن يتم تأخير أو وقف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي".



وكان بايدن انسحب من السباق الرئاسي في يوليو الماضي بعد أداء ضعيف في مناظرة تلفزيونية، ما زاد من المخاوف داخل الحزب بشأن عمره ومدى لياقته الذهنية.



وتولت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الترشح عن الحزب الديمقراطي، لكنها خسرت الانتخابات أمام ترامب.

RT