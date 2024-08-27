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في زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل بكين

"أ.ف.ب"
ساليفان لدى وصوله إلى مطار بكين الدولي | أ.ف.ب
الثلاثاء، 27-08-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   وصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، اليوم (الثلاثاء)، إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها وزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وحطت طائرة ساليفان في بكين قبيل الساعة 14:00 (6:00 ت غ) وكان في استقباله السفير الأميركي نيكولاس بيرنز، بحسب مشاهد نقلتها وسائل الإعلام المعتمدة.

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وسوليفان أول مستشار للأمن القومي الأميركي يزور الصين منذ عام 2016، فيما زارها خلال السنتين الماضيتين مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.


ويعتزم سوليفان بدء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين صينيين كبار في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين القوتين العظميين قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».


وبالإضافة إلى وزير الخارجية الصيني، سيلتقي سوليفان مع مسؤولين آخرين خلال المحادثات المقررة من اليوم (الثلاثاء) وحتى يوم الخميس بشأن قضايا خلافية بين البلدين من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وادعاءات الصين بالسيادة على تايوان وبحر الصين الجنوبي فضلا عن العلاقات التجارية بينهما.


ويسعى سوليفان إلى ترقية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأميركية والصينية إلى مستوى القيادة، وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب صراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان.


وتعتزم بكين التعبير عن معارضتها للرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة من السلع المصنعة وقيود التصدير التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية ومناقشة مطالبتها بالسيادة على جزيرة تايوان التي تخضع لنظام حكم ديمقراطي.


ويراقب الجانبان أيضا بحذر احتمال تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.

 
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عربي ودولي في زيارة نادرة.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل بكين



 


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